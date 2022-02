Beammen fuort op Flylân om kâns op natuerbrannen lytser te meitsjen

Zuhorn: "Een vuurtje ontstaat klein, misschien wel in het gras. Dat begint te branden en loopt dan over de grond met de wind mee. Als daar dan allemaal vegetatie staat die hoger wordt, dan kan zo'n grondvuur overslaan naar bomen en dan klimt het langzaam omhoog. Dat kan heel lastig worden om nog onder controle te krijgen."

It gas- en elektrisiteitsgebou is net it iennige plak dêr't Steatsboskbehear en de brânwacht oan de slach west ha. "Maar ook aan de rand van een bos bijvoorbeeld. De vlammen kunnen overlopen vanuit de duinen het bos in. Daar hebben we ook bomen weggehaald, kleine boompjes."

Net samar

Dat gebeurt net samar, fersekeret Zuhorn. "We halen niet alles klakkeloos weg, want er staan ook mooie, karakteristieke bomen. Daaromheen proberen we dan een zone weg te halen."

It moat derfoar soargje dat de risiko's sa lyts mooglik wurde. Hielendal risikofrij wurdt it lykwols nea. Boppedat: de beammen kinne ek wer oangroeie. "Dat wordt een kwestie van bijhouden, we moeten er jaarlijks bij langs gaan."

In part fan it kapte hout wurdt ferkocht, mar it grutste part wurdt fersnippere en giet nei camping Stortemelk.