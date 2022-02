Dokkum krijt mei Stadsdock in nije wyk, mar it is noch net genôch

Mar der mei noch wol mear boud wurde, fine makelers. Benammen de healfrijsteande hûzen binne samar fuort. "Achterôf hienen it der wol mear wêze kinnen", seit makelder Bert de Boer. "De provinsje en gemeente ha mei de ûntwikkeler ôfpraat dat it der 25 wurde moasten op dit terrein. Mear romte is der earst net."

Krapte bliuwt

It idee is dat de nijbou derfoar soarget dat oare hûzen yn de regio wer frijkomme. It is in hiel lyts oplossinkje tsjin de grutte wenningkrisis. "We kinne noch lang net foldwaan oan de fraach. Dy krapte bliuwt. De rinten binne leech, de fraach is grut. Der sil net fuort wat feroarje."

Yn juny moatte de earste minsken nei de nije wyk ferhûzje kinne.