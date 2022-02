Thomas Burger net troch yn Project Rembrandt: "It brocht my wol in soad"

Yn acht ôfleveringen wurdt yn it NTR-programma socht nei de meast bejeftige keunstskilder fan Nederlân. Hiel lang hie Thomas Burger hielendal neat mei keunst. Hy wurke wol graach mei syn hannen en wie kreatyf, mar dan as timmerman mei syn eigen put- en ûnderhâldsbedriuw.

Burger tekene yn de tredde ôflevering in stillibben en skildere in sêne yn in skatebaan. Mar hy murk dat er tsjin de grinzen fan syn kinnen oanrûn. "Ik fûn it ek wol hiel spannend. Under spanning wat skilderje is dreech. De kamera's draaie deromhinne, je hawwe opdrachten en je witte net wat der komt. Je wolle prestearje, mar dat falt dan ôf."

Atelierromte

Nettsjinsteane dat er de ein net helle hat, hie Burger it nea misse wollen. "Je leare komposysjes betinken, neitinken oer djipte en dat je in ferhaal fertelle moatte. Ik wol stikem wol wat mear dwaan mei de keunst. Ik wenje yn in âld skoalgebouke, dat soe him wol liene foar in atelier."