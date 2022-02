Reidtek yn Surhuzum yn 'e brân: ferskate brânwachten oproppen

De helptsjinsten waarden om 19.45 oere hinne warskôge. Der waard opskaald nei in middelbrân en de brânwachten fan Surhústerfean, Drachten en Gruttegast binne op it plak kaam. Der waard ek in heechwurker oproppen. Troch it flugge yngripen koe slimmer foarkaam wurde.

Foar kontrôle moasten der noch sloopwurksumheden dien wurde. It hûs hat flink wat wetterskea oprûn. It is net bekend hoe't it fjoer ûntstean koe.