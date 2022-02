FIDEO: Struiploegen nimme dizze winter mei in kerreltsje sâlt

De struiweinen en de sâltopslaggen steane der mar rêstich by. Fan 1 oktober ôf hawwe struiploegen al wol sa'n 20 kear op 'en paad west, mar ferline jier wie dat om deselde tiid sawat it dûbelde. It is altyd skipperje foar de provinsje, jout Sjoerd Vrieswijk oan. Mar oant april bliuwe de ploegen paraat.