Skoallekoepel warskôget foar gedrachsproblemen bern troch útfal lessen

Troch it oprinnende tal coronabesmettingen falle in soad skoaldagen út. Lanlik sit sa'n 23 persint fan de learkrêften thús, jout de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) oan. By learlingen is dat oandiel sels noch wat heger: 26 persint.

Opjefte

"De nood is behoorlijk groot", seit De Pree, foarsitter fan it kolleezje fan bestjoer fan skoallekoepel Proloog. Dy hat 23 skoallen yn it noarden fan de provinsje. "Het is al enige tijd aan de gang, maar het wordt er niet beter op. In Grou zitten bijvoorbeeld tien leerkrachten thuis. En dan de leerlingen zelf nog."

It is in grutte opjefte om it ûnderwiis foarinoar te krijen. Dat smyt learefterstannen op. "Dat het lukt om de kinderen op te vangen op school, garandeert nog niet dat er ook goed wordt lesgegeven. Want er moet ook vaak gewerkt worden met invallers of onderwijsassistenten."

Gedrachsproblemen

Mar dy efterstannen binne net it iennige. "We merken ook steeds meer dat kinderen sociaal-emotionele achterstanden oplopen. Dat vertaalt zich in gedragsproblemen op school. Dat is iets wat je niet wil. Kinderen hebben baat bij andere kinderen, baat bij de structuur van school."