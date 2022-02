Kroegen yn Drachten ticht: eigeners ferbjustere oer driging mei twangsom

Gerwin Dokter is poer. Hy is eigener fan kafee Het Raadhuys yn Drachten. "Ik iepenje net om't ik it net sitten sjoch mei de driging fan in twangsom fan 10.000 euro op 'e nekke", seit Dokter, "Dat slacht nearne op. It is net yn proporsje, krekt as is it in heale misdied. Wy kinne 10.000 euro net efkes op it kleed lizze."

Meardere kroegen

Het Raadhuys is net de iennige. Sa geane ek kafee Tsjoch en kafee-bar 't Skûtsje ticht. Guon kroegen krigen undercover-kontrôlen op de earste dei dat sy wer iepen mochten oant 22.00 oere.

In ûndernimmer seit: "Ik stean mei hertkloppings efter de toanbank. Aanst komme sy anonym kontrolearjen en sjoch ik krekt wat oer de holle, dan sit ik opskipe mei in twangsom fan 10.000 euro. Dat kin ik gewoan net betelje."