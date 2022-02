Skiedsrjochter Van de Graaf oer ynsidint Mees Hoedemakers: "Het is gewoon pech"

Andries Noppert is earste doelman by Go Ahead Eagles. Noppert komt fan De Jouwer en hat yn it ferline yn Italië fuotballe, ûnder oare by Foggia. De doelman hat dêr bizarre aventoeren belibbe. "Ik haw yn oanrekking west mei de maffia."

Beroerde start

Fansels komt ek de beroerde start fan de twadde seizoenshelte fan sc Hearrenfean oan 'e oarder. De ploech fan ynterim-trainer Ole Tobiasen ferlear yn Sittard mei 2-0 fan de nûmer ien-nei-lêst fan de earedivyzje.