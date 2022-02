FIDEO: Siep Hoekstra oandien troch telefoantsje út Peking fan pupil Smeding

De trainer sit thús, de reedrydster yn Sina. Dat is it ferhaal fan reedrydtrainer Siep Hoekstra en syn pupil fan Team Frysk, Ellia Smeding. Smeding dy't in Britske mem en in Fryske heit hat, rydt foar Grut-Brittannië en hat dêrom in Ingelske coach tawiisd krigen.