Suzanne Schulting: "Ik ben wel blij, maar het voelt toch als goud verliezen"

De winner fan olympysk sulver fjouwer jier lyn yn Pyeongchang op de 1.500 meter foetere benammen op it systeem.

"Dizze sport is makke om snelheid deryn te krijen en de twa fluchsten geane dan nei de folgjende ronde. Mar as je hieltyd safolle minsken tafoegje út de ritten derfoar, dan wurdt der net mear riden en ûntstiet der ûnrêst. Se moatte gjin minsken mear taheakje, yn gjin inkeld senario", miende de 32 - jierrige shorttracker út Bantegea.

Armlock

Knegt doelde op it tafoegjen fan riders dy 't troch de skuld fan oaren út de wedstriid riden wurde en om dy reden dochs weromkomme meie yn de kompetysje.

"Der wiene wol fjouwer of fiif riders taheakke. Se ride allegearre sa dat as se falle, se dan witte dat se tafoege wurde. It is spitich dat op dizze wize racet wurdt. Ik woe yn myn race wol it gas derop sette, mar ik kaam net op kop en krige net de kâns om te riden", seit Knegt.

"Doe 't ik bûtenom by dy Hongaar (Shaolin Sandor Liu, red.) gie, wie it oardiel dat ik in 'armlock' makke. Mar hy gong hiel maklik lizzen en dat hat er faker dien. It is frustrearjend om op dizze wize útskeakele te wurden."