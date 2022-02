Suzanne Schulting wint olympysk sulver op 500 meter, De Laat fiifde op 1.000 meter

Yn har kwartfinale tsjin Chunyu Qu, Sumire Kikuchi, Kristen Santos en Martina Valcepina wie de 24-jierrige shorttrackster fierwei de rapste. De Italiaanske Valcepina waard fanwegen in twadde falske start al foar de rit diskwalifisearre.

De oare Nederlânske dielnimsters waarden yn de kwartfinale útskeakele. Xandra Velzeboer waard diskwalifisearre en Selma Poutsma gie ûnderút.

Oppermachtich

Yn de heale finale hie Schulting nei de start direkt al in grut gat mei har tsjinstanners. Dat waard net mear oerbrêge, wêrtroch't Schulting op oppermachtige wize nei de finale gie.

Yn de finale moast de Friezinne fan it twadde plak ôf starte efter de Italiaanske Arianna Fontana. In goeie start wie nedich om direkt op kop te kommen. Yn it gedrang fan dy start kaam Fontana te fallen, wêrnei't in werstart kaam.

Tredde medalje

Nei de werstart kaam Schulting direkt oan kop fan de race. Fontana kaam der lykwols mei noch ien ronde te gean foarby en pakte dêrmei it goud. It sulver gie nei Schulting.

Dêrmei pakte se nei it goud op de 1.000 meter en it brûns op de ôflossing yn 2018 foar de tredde kear yn har karriêre in olympyske medalje.

Falpartijen

By de manlju stie moandei de 1.000 meter op it programma. Yn de kwartfinale fan De Laat siet it spektakel yn de lêste ronde. De Laat ried kreas op it twadde plak, mar waard ûnderút helle troch de Australiër Brendan Corey. Ek de Sinees Ziwei Ren gie yn dy boch ûnderút, wêrtroch't de twa lêsten, Furkan Akar en John-Henry Krueger, as twa earsten oer de streek kamen.