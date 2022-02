Wüst kin it nei 'retespannende' race hast net leauwe: "Dit slaat nergens op"

It brûns op de 1.500 meter wie foar Antoinette de Jong fan Rottum. De Friezinne revansearre har dêrmei fan har minne 3.000 meter op sneon.

"Ik bin hiel bliid. Doe't ik starte, fielde it bêst wol goed, mar ik krige krekt net alles derút wat deryn siet. Dat wie wol frustrearjend en spitich", seit De Jong. "Mar as je net in hiele perfekte race ride en dochs brûns winne, dêr bin ik wol hiel bliid mei."

Takomst

"Ik ha my wol goed 'herpakt'. De 3 kilometer gie net sa't ik woe. Dan moatst dy wol binnen ien dei 'herpakke'. En dan stean ik hjir wol. Net mei in fantastyske race, mar op 'vechtlust' stean ik hjir wol mei brûns", seit De Jong.

Wüst begûn har earste 1.500 meter op de Spelen ek mei brûns. Dat jout De Jong hoop. "Ik bin no 26, as ik sa âld bin as Wüst moatte der noch twa Spelen komme. Dus op nei de folgjende."

Soer plak foar Groenewoud

Marijke Groenewoud fan Hallum kaam fyftjin hûndertsten tekoart foar in medalje. "Wol soer", seit Groenwoud. Se einige úteinlik as fiifde.

"Ik tink dat myn earste ronde te stadich wie. Ik tink dat ik it dêr lizze litten haw", seit de wrâldkampioene op de massastart. "It mei miskien neat útmeitsje, mar ik hie op de krusing ek neat oan myn tsjinstanner. Ik bin wol in racer, dus dêr hie noch wol wat winst lein."

Mar al mei al is de Fryske reedrydster wol tefreden. "Ik ryd gewoanwei yn de B-groep (op de wrâldbekers, red.), dus as ik no fiifde wurd mei ik net kleie."