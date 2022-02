Hektyk fan Spelen giet lâns Anema hinne: "Feestfieren slagget my net sa"

Syn analyze oer de fiif kilometer fan Jorrit Bergsma is helder. "Hy begûn te rêstich en dan moat er dat oppakke en dat slagge net. We moasten nei 29,1 as rondetiid. Ut de training witte we dat dat kin. De earste ronde wie 29,5 en dan kinst noch ien kear warskôgje dat it hurder moat. En dan is it wer 29,5, dan is de race gewoan oer. Dan is der gjin kâns mear op in medalje. Dan steane je dêr in bytsje ferlern." Foar de tsien kilometer kin it noch wol. "It sit wol yn syn liif. Hy is wol goed."

Feilich gefoel

Fan de hektyk om de Spelen hinne krijt er net folle mei. "It giet wat lâns my hinne. De wedstriden binne itselde as by oare wedstriden, mar we sitte wat opsluten yn in 'konsintraasjekamp'. Dat is it bysûndere. De maatregels binne der net foar neat. It is strikt, mar it fielt wol feilich. Ik tink dat it hjir ien fan de meast safe plakken op de wrâld is."

De opluchting wie grut dat fiif dagen nei oankomst net ien posityf teste. "Dan bist hjir en dan binne dy maatregels der. Minsken rinne hjir yn maanpakken om en de flier wurdt spuite. It measte hoecht miskien net iens, mar it jout wol in feilich gefoel."

Sfear is goed

De sfear yn de ploech is goed. "We binne 200 dagen yn it jier mei-inoar op paad. Ride is in gefoel. As it gefoel net goed west hie, dan hienen se net sa hurd ride kinnen. Dus dy sfear is wol goed. As minsken by ús binne, sille se miskien tinke wat in deade bedoening. We binne net sokke praters."