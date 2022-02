Wüst skriuwt skiednis mei sechde olympysk goud, brûns foar De Jong

Tiden dêr't Wüst yn it foar net fan skrokken wie. De reedrydster fan It Hearrenfean gie der fol yn en koe dat ek har folsleine rit folhâlde. Nei in geunstige krusing, wêrby't se efter har tsjinstanner Ivanie Blondin ride koe, ried se in nij olympysk rekôr fan 1.53,28.

Ferlamme

Francesca Lollobrigida út Italië en Ayano Sato út Japan kamen dêrnei ek lang net oan de tiid fan Wüst. De Japanske soarge der wol foar dat Groenewoud in poadiumplak ferjitte koe, want Sato wie fiif hûndertsten flugger.

Ek Brittany Bowe en Ragne Wiklund liken ferlamme troch de rappe tiid fan Wüst. Mei respektyflik 1.55,81 en 1.56,46 kamen se tekoart foar de tiid fan de Friezinne.

Topfavorite

Topfavorite Miho Takagi moast yn de lêste rit noch komme. Mei noch ien ronde te gean moast de Japanske noch trije hûndersten goedmeitsje.

Se ferlear lykwols noch hast in heale sekonde, wêrtroch't Wüst foar de fiifde Spelen op rige in gouden medalje wûn. Takagi pakte noch wol it sulver. It brûns gie nei De Jong.

Groenewoud einige úteinlik op it fiifde plak. Smeding moast tefreden wêze mei plak 27.

De ûntlading by Wüst: