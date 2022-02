Lanlik 77.648 nije coronabesmettingen | GGD organisearret 'prikangst'-dagen

Yn Fryslân binne yn de ôfrûne 24 oeren 2.083 nije coronabesmettingen registrearre troch it RIVM. It RIVM hat al trije wiken te krijen mei in efterstân yn de ferwurking fan it tal positive tests.

It trochsneed tal besmettingen oer de ôfrûne sân dagen jout in better byld. Yn Fryslân leit dat deistige trochsneed no op 1.765 besmettingen. Snein lei it op 1.613 besmettingen, in wike lyn op 1.647.

Lanlik

Lanlik leit it tal nije coronabesmettingen op 77.648. It trochsneed tal besmettingen fan de ôfrûne sân dagen is 77.045.