GGD organisearret 'prikangst'-dagen | 22 coronapasjinten yn Fryske sikehûzen

Yn de Nederlânske sikehûzen binne de ôfrûne 24 oeren 149 nije pasjinten mei Covid-19 opnommen. Der lizze no 1493 coronapasjinten yn in sikehûs yn Nederlân. Dat docht bliken út de lêste sifers fan it Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de ferpleechôfdielingen lizze no 1279 pasjinten mei it coronafirus. It tal pasjinten op de ic's is oprûn ta 214, 3 mear as in dei earder.

In dúdlike ferklearring foar de stiging is der noch net. Sikehûzen joegen earder wol oan dat in soad opnommen pasjinten dy't posityf test binne, eins fanwegen in oare oarsaak opnommen waarden. It LCPS makket yn de rapportaazje gjin ûnderskied yn pasjinten dy't mei of troch corona opnimmen binne.