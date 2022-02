Coronanijs 7 febrewaris: noed oer corona-útfal | Kroegen Drachten ticht

De grutte tanimming yn it tal coronapasjinten yn de sikehuzen komt mooglik troch in feroaring yn de meldingen troch guon sikehuzen. In oantal joech in skofkte allinne de coronapasjinten troch dy't echt siik waarden. Fan moandei ôf jouwe alle sikehuzen wer alle minsken troch dy't mei in besmetting yn de sikehuzen lizze.

Ferklearring

Fan snein op moandei gie it tal coronapasjinten yn de sikehuzen mei 149 omheech: dat soe de grutste tanimming sûnt desimber 2020 wêze. Mar neffens it Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) kin de rapportaazje dêr wolris de ferklearring foar wêze. Pasjinten dy't mei in oare oandwaning yn it sikehûs leine en tafallich ek noch corona hiene, waarden net by de sifers opteld. Om hoefolle sikehuzen oft it krekt giet, koe it LNAZ moandei net sizze.

It is winsklik om wol alle besmette minsken mei te nimmen, om't it foar de druk op de soarch neat útmakket oft in pasjint der echt siik fan is of net. Want troch alle maatregels easkje alle besmette persoanen in protte mear soarch.