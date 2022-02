Spaanske ierdbeien sitte skriezen yn it paad

Wat de skriezen dêr nedich hawwe, binne plakken om te sliepen en om te fretten. Nasjonaal park Doñana is in âld sompegebiet. It bestiet út in delta fan meardere rivieren dy't soargje foar wetter yn it gebiet.

Grûnwetter

"De grûnwetterstreamen dêr wiene ek hiel wichtich en dêr giet it op stuit benammen mis", seit skriezeûndersiker Jos Hooijmeijer fan de Ryksuniversiteit Grins. Hy en syn kollega's binne benammen aktyf yn Súdwest-Fryslân.

Earder oerwinteren de skriezen benammen yn Afrika. No dogge se dat folle mear yn Spanje, yn de Doñana.

Yllegale putten

De Doñana is opdrûge, sa makket Hooijmeijer dúdlik: "De grûntwetterlagen soargen derfoar dat der wetter stie yn ferskate marren yn it nasjonaal park. Dat wetter komt der net mear. Dat hat twa oarsaken. As earste: klimaatferoarings. Lykas op oare plakken yn de wrâld feroaret it klimaat hjir ek. Der falt minder reinwetter. In oare reden is de feroaring om it gebiet hinne."

Telers fan ûnder oare ierdbeien hawwe in soad putten slein om it grûnwetter te brûken. "Foar in part binne dy putten legaal. Lykwols, der binne ek de wrâld oan yllegale putten slein", wit de skriezeûndersiker.