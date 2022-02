Argyf Hôf fan Fryslân digitalisearre mei help fan keunstmjittige yntelliginsje

It programma Transkribus sil de digitale ferzje fan de hânskreaune dossiers letter safolle mooglik omsette yn typte tekst en it trochsykber meitsje. Hjirby is neist de bewurking fan it kompjûterprogramma ek de help nedich fan frijwilligers, dy't it ferbetterje en oanfolje kinne.

Tweintich jier

Der wurde ynkoarten lykwols mear sivile prosesdossiers digitalisearre. It giet dan net allinne om de hôven fan Fryslân, mar ek om dy fan Hollân en Utert, yn gearwurking mei it Nationaal Archief en Het Utrechts Archief. Troch bydragen fan ferskate fûnsen rint Fryslân foarop. By Tresoar wurdt al in jier of tweintich neitocht oer de bêste wize om it argyf te ûntsluten.

Luc de Vries fan Tresoar is dan ek bliid dat it lang om let safier is. "Dit is een schatkamer van informatie en verhalen, maar er wordt maar beperkt gebruik van gemaakt. Wie het wil inzien, moet nu naar Tresoar komen en bovendien in staat zijn om de oude handschriften te lezen. Lang niet iedereen kan dat."

'Vol verhalen'

Professor Rjochtsskiednis Hylkje de Jong fan de Vrije Universiteit Amsterdam is in fêste besiker fan Tresoar. Se nimt ek geregeld in busfol studinten Rjochten út Amsterdam wei mei nei Ljouwert foar in dûk yn it argyf fan it Hôf fan Fryslân.

"In Friesland gold het Romeinse recht, voor zover daar geen inbreuk op werd gemaakt door de wetgeving van de overheid. Hoe dat werd toegepast is ontzettend interessant. Het privaatrecht was in de tijd van de Republiek in elk gewest anders, dus ook het vergelijken van Friese dossiers met zaken in Holland en Utrecht is interessant."