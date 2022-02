Frachtweinen toeterjend troch Noard-Nederlân tsjin coronamaatregels

Der dienen benammen Friezen mei oan it ferfolch fan de truckersaksje fan ferline wike. De sjauffeurs protestearren mei harren tocht tsjin de coronaregels ûnder de namme Convoy for Freedom. De aksje is oerwaaid út Kanada wei.

Sjauffeurs hawwe it dreech

Truckers hawwe it dreech, neffens de lieder fan it konfoai fan snein, Anton van der Meulen. Se hawwe skjin harren nocht fan de maatregels. "De chauffeurs kunnen onderweg niet fatsoenlijk plassen en niet fatsoenlijk eten. Het is een drama en een ergernis aan het worden."

De aksjefierders binne net tsjin in faksin, mar Van der Meulen leaut net dat der in pandemy is. "Er worden echt wel mensen ziek. Maar iedereen moet zelf weten of ze een vaccin nemen. Dat moet je respecteren. Ze zijn nu mensen dingen aan het opdringen. Het is hoofdzakelijk de QR-code, waar ik en de meeste jongens niet achter staan", seit de Fryske organisator.