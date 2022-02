Reedrydfans sjogge yn kafee It Houtsje nei 5 km op de Olympyske Spelen

Der wienen ferskate minsken by dy't gewoanwei de reedriders efternei reizgje nei de Olympyske Spelen yn it bûtenlân. Dy fans seagen hoe't de Friezen Jorrit Bergsma (5e, 6.13,18) en Sven Kramer (9e, 6.17,04) net op it poadium bedarren, mar Patrick Roest wol.

Tradysje sûnt 1998

Dat smiet wat teloarstelling op by de reedrydfans. Dochs hienen de measten in moai moarnsskoft hân. Eigener Tom Mulder fan It Houtsje hie in 'sjampanje-moarnsbrochje' regele.