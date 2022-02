Wüst jaget op har tredde olympyske gouden plak op de 1.500 meter

Wüst is de titelferdigener op de 1.500 meter. Yn 2018 wie se yn it Koreaanske Pyeonchang yn in tiid fan 1.54,35 de alderbêste. Ek yn 2010 yn Vancouver wûn se olympysk goud op dizze ôfstân. Titelprolongaasje sil lykwols dreech wurde: de Japanse Miho Takagi is de grutte favoryt en ek de Amerikaanske Brittany Bowe is immen om rekken mei te hâlden.

Antoinette de Jong wol revânsj

Dan is der fansels ek noch Antoinette de Jong. De Rottumse waard teloarstellend achtste op de 3.000 meter. Nimt sy revânsj en pakt se in medalje? En wat kin Marijke Groenewoud? Dat se har op dizze ôfstân pleatst hat foar de Olympyske Spelen is op himsels al in ferrassing. Groenewoud hat dus neat te ferliezen. Miskien bringt de ûnbefongenheid har wol nei in goede klassearring.

Groenewoud komt yn rit njoggen út tsjin Qi Yin út Sina. Antoinette de Jong nimt it yn rit alve op tsjin de Kazachse Nadezhda Morozova en yn de rit dêrnei rydt Wüst tsjin Ivanie Blondin út Kanada. Yn de leaste twa ritten komme de grutte favoriten Bowe en Takagi yn aksje.