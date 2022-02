Aris kin yn eigen hûs wol winne fan Yoast United

Aris begûn min oan de wedstriid en stie al fluch mei 1-7 efter. De Ljouwerters fochten harren lykwols werom en by 12-11 kaam Aris foar de earste kear op foarsprong. Oan de ein fan it earste kwart wie it 20-18.

Grutte foarsprong

Yn it twadde kwart naam Aris fluch ôfstân fan Yoast United. By 30-20 wie it ferskil foar de earste kear tsien punten. By 44-30 sochten beide teams de klaaikeamers op.

Nei it skoft makke Aris it dochs wer spannend. It ferskil waard hieltyd lytser. Nei it tredde kwart wie it 63-55 en koe it noch alle kanten op.

Op karakter

De Ljouwerters lutsen de wedstriid op karakter oer de streek. It ferskil waard al fluch wer tsien punten en dêrnei koe Aris de wedstriid sûnder al te folle ynspanning útspylje. De einstân wie 87-69.

Topskoarer

George Brock wie de topskoarer by Aris mei 20 punten. Nigel Pruitt wie goed foar 17 punten en Ryan Logan makke 15 punten.