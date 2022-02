Nije listlûkers Van der Molen en Holwerda wolle mear ynbring fan boargers

As foarbyld neamt er it ta stân kommen fan it nije keunstwurk by de A7 by Drachten. "Der is nea frege oan de ynwenners: fine wy dat wol leuk as ynwenners?" Der hoecht net oer alles drekst in enkête te kommen, ûnderstreket er. "Mar je kinne wolris wat mear op de dyk wêze."

'Betrokkenheid'

Belinda Holwerda is it mei him iens. Se fynt dat der mear transparânsje komme moat. Boargerpartisipaasje fynt se "van reusachtig belang." Se wiist nei inkele bouprojekten yn de havenstêd, dêr't ynwenners mei "geconfronteerd worden."

"Waarom doe je dat niet vanaf het begin, waarom betrek je de mensen er niet bij?" sa seit Holwerda.