Nij boek oer De Harkema: "De minsken seagen de earmoed yn it gesicht"

De heidedoarpen stiene bekend as sedeleas, mei in protte alkoholisme en analfabetisme. Hoe kaam dat en wa naam it foar se op? It docht bliken dat dat hast net dien waard. Se waarden benammen oan har lot oerlitten. De bernestjerte wie hiel grut. Ek by de foarmemmen fan de skriuwster. Yn it boek besiket se yn de hollen en herten fan 'al har memmen' te krûpen.

Werom yn de tiid

Anita Terpstra fynt dat hoe't der no nei earme minsken sjoen wurdt, net folle oars is as doe. De omstannichheden dêr't we yn libje, binne miskien wol better en minsken hoege net mear yn hutten te libjen.

"Somtiden tink ik wol: we gean wer werom yn de tiid. We hawwe no huzen, we hawwe elektrisiteit en we soene gjin earmoed mear hawwe moatte. Mar dat is der wol en de wize wêrop't nei earme minsken sjoen wurdt: se moatte lyts holden wurde. Ik sjoch wol parallellen."