Brieven fan Raarder wachtmaster út Nederlânsk-Ynje yn Rijksmuseum te sjen

"Hy is dêrhinne gien mei de bêste yntinsjes, want hy hie heard dat der bot honger wie yn Nederlânsk-Ynje. Yn ien fan syn brieven skriuwt er oer it Nederlânske leger: 'Wy lykje wol Dútsers'. Dochter Hilma seit: "Us heit hat dêr bot mei wraksele."

Heit wie feroare

Sa iepen as er yn de brieven oan syn frou Janke is, sa sletten is er foar syn bern as er nei de oarloch wer thúskomt yn Raard. Hy is feroare. "Heit wie strang, mei fêste noarmen en wearden. Dêr mochten we net fan ôfwike", fertelt dochter Hilma. "Mar ik haw altyd tocht dat der ek in oare heit wie, dy't er net sjen liet. Dy oare heit haw ik fûn yn syn brieven en dêr bin ik hiel bliid om."

It taboe yn it teemeubel

Hilma Bruinsma neamt de brievekolleksje 'it taboe yn it teemeubel', want de brieven leine 65 jier yn in Yndyske teekoer yn it teemeubel. Se mochten net ynsjoen wurde.