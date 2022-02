Sven Kramer slút lêste fiif kilometer ôf sûnder medalje, ek Bergsma bûten it poadium

Fanwegen syn lege wrâldbekerranking moast Kramer syn 125e fiif kilomter starte yn de earste rit tsjin de Deen Viktor Hald Thorup.

Oant trije rondes foar de ein slagge Kramer deryn syn rondes ûnder de tritich sekonden te hâlden, mar dêrnei rûn it hurd op. Kramer besleat syn race mei in rûntsje 31,5 en kaam ta in eintiid fan 6.17,04.

Nije kampioen

Al yn rit trije waard dúdlik dat de tiid fan Kramer lang net genôch wêze soe foar it earemetaal. Hallgeir Engebråten en Sergej Trofimov rieden mei respektyflik 6.09,88 en 6.10,27 dik ûnder de tiid fan de Fries.

Dêrmei wie wis dat der nei Vancouver, Sotsji en Pyeongchang der wer in nije olympysk kampioen komme soe op dizze ôfstân.

Gjin medalje

Yn de lêste rit foar de dweil rekke Kramer ek noch ris syn olympysk rekôr kwyt oan Patrick Roest, dy't 6.09,31 ried. In medalje foar Kramer wie dêrmei definityf fan de baan.