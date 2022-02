'Anty-QR-koade-petysje' Mona Keijzer 350.000 kear tekene | Tal coronapasjinten bliuwt gelyk

De petysje fan ûnder oaren âld-steatssekretaris Mona Keijzer om it coronatagongsbewiis te skrassen, is op it stuit 350.000 kear tekene. De petysje kaam freed online en ferwiist nei it manifest 'Onverdeeld Open'. Dêrmei wurdt pleite foar it loslitten fan de coronamaatregels, sûnder it brûken fan de QR-koade.

Neffens de inisjatyfnimmers fan de petysje stiet de skea fan it coronatagongsbewiis net yn ferhâlding mei de eventuele foardielen foar de folkssûnens. Keijzer waard yn septimber ûntslein troch demisjonêr premier Rutte, nei't sy har yn it iepenbier kearde tsjin it coronabelied fan it kabinet.