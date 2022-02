Man ferwûne by botsing yn Snits

It ûngelok wie by de Truffelstege. Trije auto's wiene dêrby belutsen.

Nei alle gedachten is ien fan de auto's op in oare auto klapt dy't út in parkearplak wei ried. In tredde, parkearre auto hie ek skea troch de oanriding.

It slachtoffer siet yn de auto dy't oanriden kaam en dy't op de auto út it parkearfak botste. De persoan is mei de ambulânse oerbrocht nei it sikehûs.