Syktocht nei Molukske skiednis: projekt graaft nei spoaren fan Wyldemerk

Nei't de lêste bewenners ferhuzen, binne de measte barakken sloopt of op oare plakken brûkt. De natuer naam wer besit fan it terrein.

It iennige gebou dat yntakt bleaun is, is in elektrisiteitshúske. "It is it iennichste fynbere punt dat noch sa bestiet. Besikers skriuwe der faak harren namme op. Sa kinne sy ek sjen wa't der earder west hawwe. Fan guon haw ik wol heard dat as sy De Lemmer lizzen sjogge, dat sy suver al begjinne te gûlen", fertelt omwenner Sjouke de Jager.

De natuer naam it oer

Steatsboskbehear hat as eigener fan it terrein al jierren de winsk om mear mei de skiednis fan it gebiet te dwaan. De organisaasje hie geregeld kontakt mei Moluks Erfgoed, dat yn 2017 oprjochte is om de Molukske spoaren fan it ferline te ûndersykjen.

Meiprate oer it eigen erfgoed

Wijnen hopet dat mei dit projekt minsken meiprate en beslute kinne oer harren eigen erfgoed: "Dit project probeert dit als experiment eens goed in gang te zetten. Dus niet als expert-archeologen bepalen wat de betekenis van deze plek is, maar zoveel mogelijk mensen betrekken bij het onderzoek om duidelijk te krijgen wat het voor hen betekent."

Boargerpartisipaasje, dat is dus de bedoeling. De inisjatyfnimmers komme graach yn kontakt mei âld-bewenners, harren bern en minsken út de regio. Dielnimmers hoege gjin kennis fan archeology te hawwen, elts kin meidwaan.