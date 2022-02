Harm Visser twadde by Marathon Cup yn Grins

By de manlju bruts it peloton yn stikken. Oan de ein fan de wedstriid sieten Mats Stoltenborg, Sjoerd den Hertog, Ronald Kruijer, Chris Huizinga en Harm Visser fan De Westereen yn de kopgroep.

Fiif rûntsjes foar de ein ried Huizinga fuort by de oaren. Dy krigen it gatsje net mear ticht. Visser wûn it sprintsje om it twadde plak.

Massasprint by de froulju

De wedstriid by de froulju wie net hiel spektakulêr. Lytse groepkes besochten wol fuort te kommen, mar sy waarden eltse kear weromhelle troch it peloton.

In massasprint wie net mear foar te kommen. Dy sprint krige noch in ferfelend eind doe't trije rydsters by it passearjen fan de finishline ûnderút gienen. Yn alle hektyk kaam Paulien Verhaar as earste oer de streek. Bêste Fries wie Bianca Bakker op plak fjouwer. Merel Bosma waard achtste, Aggie Walsma alfde.