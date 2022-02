UNIS Flyers wint yn overtime mei 3-2 fan de Bulldogs

It wie it 23e duel yn de BeNe League. Al nei in krappe trije minuten foel de earste goal, yn 't foardiel fan Luik. Mei in flugge counter kaam de Belgyske ploech op foarsprong. It doelpunt waard makke troch Bryan Henry.

Noch gjin minút letter foel lykwols de twadde goal al, no yn 't foardiel fan UNIS Flyers. In skot fan Hoekstra waard troch Nikkilä fan rjochting feroare, skeat it doel yn en makke de 1-1.

Mei 1-1 de earste perioade út

Yn it skoft dêrnei moasten aardich wat spilers nei de strafbank. Ta grutte feroaringen yn it spul late it net, oan de ein fan de earste perioade wie de stân noch hieltyd 1-1.