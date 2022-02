Ferswakt Hearrenfean ek ûnderút yn Sittard

Nei it skoft barde der lange tiid neat. Nei 67 minuten waard Fortuna wer ris gefaarlik. It skot fan Ben Rienstra fleach lykwols oer it doel fan Van Osch.

Debút Sarr en Van 't Loo

Mei nije krêften Amin Sarr, Djenahro Nunumete en Trustin van 't Loo besocht Hearrenfean om werom te kommen yn de wedstriid. Sarr en Van 't Loo makken harren debút by Hearrenfean.

In hiel fleurich debút waard it lykwols net, want Flemming makke nei in hoekskop syn twadde fan de jûn. Nunumete koe de ynset op de doelline net mear keare: 2-0.