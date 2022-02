Teloarstelling by Cambuur nei ferlies: "We kregen er gewoon geen grip meer op"

It kantelpunt, dat is wêr't assistint-trainer en Pascal Bosschaart en Schouten it oer iens binne. De earste helte gie goed, mar dêrnei folge in minne twadde helte. "Ik denk niet wij tevreden kunnen zijn op basis van de tweede helft. De eerste helft speelden we goed, maar het kantelpunt was het uitvallen van Mees", seit Bosschaart.

Gjin fet mear op it spul

Oan de oare kant kaam Veerman der yn. "Dan kom je op 2-2 en dan is het overleven in de tweede helft. Dan heb je weinig te vertellen. We kregen er gewoon geen grip meer op."

Hoedemakers krige by fersin in tik fan de skiedsrjochter, der bedarre in finger yn it each. "Meteen daarna valt de 2-1, dat was toevallig ook de man die bij Mees Hoedemakers wegliep omdat hij hem niet zag. Natuurlijk doet zo'n scheids het net opzettelijk. Hij heeft keurig zijn excuses aangeboden."