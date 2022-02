Brûns foar Sanne Vermeer by Grand Slam yn Parys

Vermeer begûn it toernoai tsjin de Britske Gemma Howell. De Friezinne wûn mei in ippon. Yn de kwartfinale wie Nami Nabekura lykwols te sterk foar Vermeer. De Japanse Nabekura wûn ek mei in ippon.

Yn har twadde kâns wie Vermeer de Koreaan Juyeon Lee lang om let wol de baas. Vermeer wist dat se by winst op har lângenoate Van den Berg in medalje pakke soe. De partij duorre noch gjin oardel minút. Vermeer beslikke de striid al fluch mei in ippon.