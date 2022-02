De spanning wie de hiele dei om te snijen by de famylje fan Antoinette de Jong op It Hearrenfean. De reedrydster kaam op de trije kilometer yn aksje op de Olympyske Spelen. Pake, beppe, mem en freon sieten op it puntsje fan de stoel. Mar it mocht net sa wêze. Antoinette de Jong waard achtste.