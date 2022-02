Cambuur hâldt gjin punten oer oan spektakulêre wedstriid

Yn de 33ste minút kaam Utrecht werom yn de wedstriid. Quinten Timber mocht fan de Cambuur-ferdigeners sa troch it strafskopgebiet dribbelje. Mimoun Mahi joech de bal dêrnei perfekt foar op Douvikas dy't de 1-2 yn it doel kopte.

Cambuur jout it fuort

Utrecht rûkte bloed en de lykmakker liet net lang op him wachtsjen. Veerman kopte nei Mahi wêrnei't hy de bal mei in gelokje by Douvikas krige. De Grykske oanfaller fan Utrecht skeat raak: 2-2.

Mei 2-2 kaam der in ein oan de spektakulêre earste helte. Yn it twadde bedriuw barde der earst in skoft neat. Nei 62 minuten wie pas de earste goede kâns: in kopbal fan Van der Maarel waard troch Roberts Uldrikis fan de line helle.