Iepen dei yn tiidsslotten by NHL Stenden: "Wer echt efkes sneupe"

Swalkje troch de gongen en lokalen en sels efkes genietsje fan it hapke en in drankje. It wie in skril kontrast mei eardere edysjes, dy 't folsein digitaal wiene.

Renske Wassenaar fan NHL Stenden: "Wy binne tige bliid dat wy wêr stúdzjekiezers ferwolkomje meie. It is wichtich om hjir binnen de muorren te wêzen om in kar foar de stúdzje te meitsjen."

Maatregels

Wassenaar leit út dat der neist algemiene maatregels ek mei oanmeldingen wurke wurdt en dat studinten maksimaal ien âlder meinimme mei. Yn de rin fan de moarn wiene alle tiidfakken al fersein.

By de soarchôfdieling hat Nina de kar foar in nije oplieding al makke. Earder studearre sy rjochten yn Grins, mar it die bliken dat dit net hielendal har ding wie: "Ik ben hier nu specifiek gekomen voor de opleiding hbo verpleegkundige. Er is een hele prettige sfeer hier, het is super leuk. En ik heb al gesprekken met studenten en docenten gehad en ben ervan overtuigd dat ik dit wil gaan doen."

Advys krije

Jongelju dy't wrakselje mei har stúdzjekar kinne help krije fan it Stúdzjeadvyssintrum. Wylst corona grutte gefolgen hat op de libbens fan de jongerein hat, sjogge se dêr gjin grutte effekten op de stúdzjekarren.

Simon Gonlag fan it Stúdzjeadvyssintrum: "Ik kan niet zeggen dat het echt verschillend is. De studiekeuzevraag is eigenlijk heel universeel. Je kunt enerzijds twijfelen over meerdere opleidingen, maar anderzijds kun je ook nog helemaal niet weten wat je wilt. Dat zijn eigenlijk de hoofdvragen die bij ons binnen komen."

Neffens Gonlag is corona geregeld ûnderwerp fan petear, mar hy tinkt net dat it grutte effekten op stúdzjekarren hat.