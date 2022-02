De lêste olympyske 5 kilometer fan Sven Kramer, en wat kin Jorrit Bergsma?

Kramer wûn goud op de 5.000 meter yn 2010, 2014 en 2018, mar giet snein net as favoryt fan start. "It soe moai wêze as ik in poadiumplak bemachtigje kin", sei de fedette flak foar de Spelen tsjin de NOS. "Mar om no te sizzen: ik gean foar goud... dat soe net reëel wêze."

Mar op in goede dei? Wa wit. "Ik moat soargje dat ik tolve goede rûntsjes ryd, dan sjogge we wol."

Bergsma topfit

Jorrit Bergsma (36) is gewoanwei wol ien fan de medaljekandidaten. Hy fierde dizze wike syn 36e jierdei, mar syn lichem kin alle kilometers noch goed oan. Acht jier lyn pakte er yn Sotsji olympysk brûns op de 5.000 meter, fjouwer jier lyn kwalifisearre er him net foar dy ôfstân.