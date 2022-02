Trije drumfanfaren yn Waadhoeke mei-inoar fierder

It giet om drum- en showfanfare CMH-Menaam, drumfanfare Concordia Seisbierrum en de drumfanfare van Kristlike Muzykferiening Oranje Minnertsgea.

De ploegen meitsje al in tal moannen mei-inoar muzyk, mar de offisjele gearwurking wie noch net befêstige. In kommisje sil no yn opdracht fan de trije bestjoeren útsykje hoe't de gearwurking der organisatoarysk út moat komme te sjen.