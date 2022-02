ONS Snits jout foarsprong út hannen en ferliest fan Urk

Yn ferbân mei de coronamaatregels leinen de kompetysjes yn it amateurfuotbal goed twa moannen stil. Dit wykein wurde der yn de saneamde A-kategory ynhelwedstriden spile. Dat jildt dus ek foar de haadklasse.

Ferrassende foarsprong

Urk stiet twadde en ONS is de nûmer tolve fan de kompetysje, mar it wienen de Snitsers dy't yn de 28ste minút op foarsprong kamen. Gabriël Fernando sette ONS op 0-1.

De ploech fan Urk wie it nei de goal efkes kwyt, mar ONS koe de skoare foar it skoft net fierder útwreidzje.

Urk nei it skoft wol wekker

Urk wie yn de twadde helte goed wekker. Nei noch gjin minút yn it twadde bedriuw wie it alwer lyk: William de Boer soarge foar de 1-1. In lyts healoere letter waard it noch slimmer foar ONS. Hessel Snoek makke der nei in scrimmage 2-1 fan.

Krekt foar de ein fan de wedstriid makke Lucas Schraal de 3-1 en dêrmei wie it wol beslikke. Troch it ferlies is ONS no trettjinde mei 12 punten.