Schulting hat it smoar deryn nei fallerij: "Ik geef alleen mezelf de schuld"

Knegt makke it yn syn heat noch wol efkes spannend. Hy ried sawat de hiele rit op it twadde plak, mar op it lêst naam hy risiko en waard dêrtroch hast noch tredde. Dat tredde plak hie útskeakeling betekenje kind. "Ik woe de Koreaan (Hwang Dae-heon, red.) ynhelje, mar dat hie ik oars oanpakke moatten. Gelokkich hie ik noch genôch snelheid om as twadde oer de streek te kommen."

Trije regels

Knegt fûn it spitich dat der gjin medalje helle waard op de ôflossing. "Der binne dizze Spelen trije regels: gjin corona krije, net falle en gjin penalty pakke. It mislearre al by de twadde regel. Dat is tige spitich, want ik tink dat wy it bêste team wienen."