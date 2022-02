Fryske oersetting fan The Hill We Climb is klear

It fers is skreaun troch Amanda Gorman. Sy is de alderearste National Youth Poet Laureate of the United States en in minskerjochte-aktiviste. Sy droech it fers op 20 jannewaris ferline jier foar foar de Amerikaanske presidint Joe Biden.

It boadskip fan it gedicht is ien fan hoop: it ropt op ta lykweardigens en rjochtfeardichheid. It gedicht is oerset troch Friduwih Riemersma, mei help fan sensitivity reader Michelle Samba.