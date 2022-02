Nederlân rint finale mis op mingde ôflossing nei fal Schulting

Nederlân wie feroardiele ta de B-finale. Dêryn is noch in hiel lytse kâns op in medalje, as oare lannen yn de finale diskwalifisearre wurde.

Kazakstan wie yn dy B-finale foar de tredde kear tsjinstanner fan Nederlân. Dit kear as iennige. Mei grutte ôfstân wie Nederlân, yn deselde opstelling as yn de heale finale, ek no wer flugger. Dêrmei waard op syn minst in fiifde plak feilichsteld.

Thúslân wint

Twa diskwalifikaasjes wiene nedich foar in Nederlânske medalje, mar der kaam mar ien. Foar Kanada. De finale waard wûn troch thúslân Sina. It sulver wie foar Italië en it brûns gie nei Hongarije.

Schulting, De Laat en Knegt moasten tefreden wêze mei it fjirde plak.