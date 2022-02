Antoinette de Jong ferbjustere: "Ik joech alles, mar ik bin net wurch"

De Friezinne waard teloarstellend achtste. "Ik joech alles, mar ik bin net wurch. Ik kaam yn de race net op in punt dat ik de enerzy leverje koe dy't ik graach woe", sei de regearjend wrâldkampioene op de 3.000 meter.

Foarôfgeand hie de Rottumse just noch in goed gefoel, mar dat wie yn de race gau fuort. "Yn de bochten fielde ik dat ik myn reed net goed delsette. Ik fielde op it rjochte stik dat ik him net goed 'zijwaarts' hâlde koe."

Folgjende ôfstân

De knop moat fluch om, want moandei stiet foar De Jong alwer de folgjende ôfstân op it programma. Dan rydt se de 1.500 meter.

"Ien foardiel: ik bin net hielendal kapotgien", seit se synysk. "Ik gean der moandei wer foar as oft dit net bard is, mar ik nim wol de punten mei dy't ik ferbetterje kin."