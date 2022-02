Sân lokaasjes yn byld foar nijbou basisskoalle Lekkum

Dy miening wurdt net troch elkenien dield, want de fyzjes oer de bêste lokaasje rinne nochal útinoar, die bliken op de gearkomste.

"Jo hawwe altyd minsken dy't foar en tsjin binne", seit Zwart. "Sa hat de ien it leafst in skoalle op it plak dêr't we no sitte, út eangst dat der oars huzen boud wurde. In oar wol krekt fierderop yn it doarp sitte, sadat jo gjin skoalle ticht by jo hûs hawwe."

Doarpsbelang tefreden oer opkomst

It doarpsbelang fan Lekkum, Miedum en Snakkerbuorren docht gjin útspraken oer in foarkar foar in lokaasje. "Er zijn zoveel verschillende meningen, dat wij geen bemoeienis willen", seit Jos Felen fan doarpsbelang.

Wol seit Felen tefreden te wêzen mei de opkomst foar de gearkomste. "Goed sechstich bewenners en âlden. En ús doarp hat mar trijehûndert ynwenners."

Wa't net by de gearkomste wie, kin dochs syn of har stim hearre litte. Felen: "Der is in webside mei in fragelist. Kinst foar elke lokaasje oanjaan watst der wol en net goed oan fynst. De ûndersikers hawwe sein dat se al dy antwurden meinimme yn it bepalen fan in definitive lokaasje."

Hokker plak oft dat wurdt, hinget neffens de gemeente ek ôf fan it lânskip, de ferkearsfeiligens en de ynfloed op de omjouwing en omwenners.