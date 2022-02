De Jong teloarstellend achtste op olympyske 3.000 meter, Schouten wint

De Jong wûn fjouwer jier lyn yn Súd-Korea noch brûns op de olympyske 3.000 meter en is de regearjend wrâldkampioen op dizze ôfstân.

De Friezinne kaam al yn de sechde fan tsien ritten yn aksje tsjin de Japanske Ayano Sato. Op dat stuit hie de Japanske Miho Takagi mei 4.01,77 de rapste tiid.

Slotrondes

De Jong, dy't bekend stiet om har flugge iepeningen, sette relatyf rêstich útein op de National Speed Skating Oval. Dochs koe de Rottumse har rondetiden yn de slotrondes net leech hâlde.

Se wûn har rit noch wol fan Sato, maar kaam mei 4.02,37 en noch fjouwer ritten te gean op in teloarstellend tredde plak.

Nije toptiden

Yn rit acht soarge Martina Sáblíková út Tsjechië derfoar dat De Jong bûten it poadium telâne kaam. Sy sette mei 4.00,34 in nije rapste tiid del.

Foar olympysk goud wie in tiid boppe de fjouwer minuten lykwols net genôch. Isabelle Weidemann gie as earste mei 3.58,64 ûnder dy grins en fersekere harsels dêrmei fan in medalje.

Spetterjende slotrit

Yn de slotrit stienen topfavorite Irene Schouten en Francesca Lollobrigida út Italië noch oan de start. Yn in spetterjend duel kaam Schouten as winneres út de bus.

Yn in nij olympysk rekôr fan 3.56,93 pakte Schouten, út de stâl fan coach Jillert Anema, it goud. Lollobrigida wûn it sulver mei 3.58,06.

De Jong einige úteinlik as achtste.