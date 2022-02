Coronanijs 5 febrewaris: Festivals optimistysk | 677 nije besmettingen yn Fryslân

It tal coronapasjinten yn de Nederlânske sikehûzen is yn de ôfrûne 24 oeren likernôch lyk bleaun. Der wurde op it stuit 1363 coronapasjinten fersoarge. Dat binne der 3 minder as freed, sa is te lêzen yn de sifers fan it Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

It tal coronapasjinten op de ic's is wol tanaam yn de ôfrûne 24 oeren. Dêr lizze no 229 pasjinten, 15 mear as freed, doe't der 214 slim sike coronapasjinten op de ic leine.

Op de ferpleechôfdielingen is it tal coronapasjinten ôfnaam mei 18. Meiwurkers soargje dêr no foar 113 pasjinten mei corona.