Confrères diel 1: de bruorren Anker yn 1995

Diel 1 fan 'Confrères' is in portret fan de Ankers yn 1995, makke troch Piter Tjeerdsma. De bruorren wiene bekend wurden troch de ferdigening fan Ferdi E., de ûntfierder en moardner fan Gerrit Jan Heijn. Yn de film sjogge we de Ankers oan it wurk, bygelyks as se op besite gean by kliïnten yn de finzenis. De kamera is ek by in lêzing yn Eastermar, dêr't de Ankers fertelle oer harren wurk. Yn in kafee yn Stiens wurdt it in fleurige boel as de Ankers libbenslieten sjonge mei de kafeegasten.