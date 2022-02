Bevers (VVD): "Als het kabinet zegt dat gaswinning kan, gaan wij er niet voor liggen"

As Twadde Keamerlid hat Bevers njonken oare saken ek it Waad yn syn portefúlje. Yn it regearakkoart stiet de sin 'We ronden de procedure rond Ternaard af', Bevers leit út wat dat neffens him betsjut: "Dat is voor een deel voortzetting van het beleid zoals we dat altijd hebben gedaan."

Bevers is krekt as syn partij noch altyd foar gaswinning as it hân-oan-de-kraanprinsipe oanholden wurde kin. Yn it regearakkoart stiet dat der fierder gjin nije fergunningen mear útjûn wurde.